Во время утренней атаки по Житомирской области силы Противовоздушной обороны сбили над областью почти 10 ракет.

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

— Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками сбиты около 10 ракет, которые целили по объектам инфраструктуры области, — сообщил Виталий Бунечко.

Как сообщалось, сегодня ночью, 25 июня, с территории Беларуси был нанесен массированный ракетный удар по Украине. Предварительно известно о выпуске 40 ракет.