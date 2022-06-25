Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал в работе американские системы залпового огня HIMARS.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

— Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты врага на нашей, украинской, территории. Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель — Победа, — заявил Валерий Залужный.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украин высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, переданных США в рамках военной помощи.