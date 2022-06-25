Российская армия выпускает до тысячи снарядов каждый час, чтобы подавить психологическое состояние Вооруженных сил, сообщил министр обороны Алексей Резников.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью ICTV.
— Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. Тысячу снарядов через час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению. Против столь безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения, — сказал Алексей Резников.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал в работе американские системы залпового огня HIMARS.
Российская армия выпускает до тысячи снарядов каждый час, чтобы подавить психологическое состояние Вооруженных сил, сообщил министр обороны Алексей Резников.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью ICTV.
— Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. Тысячу снарядов через час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению. Против столь безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения, — сказал Алексей Резников.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал в работе американские системы залпового огня HIMARS.