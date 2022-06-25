Российская армия выпускает до тысячи снарядов каждый час, чтобы подавить психологическое состояние Вооруженных сил, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью ICTV.

— Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных. Тысячу снарядов через час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению. Против столь безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения, — сказал Алексей Резников.