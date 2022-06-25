Ночью 25 июня российские войска выпустили более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ

— Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов «Искандер» из этой страны, — сказано в сообщении.

Крылатые ракеты «Калибр» морского базирования в основном были направлены по целям на Западе Украины.

На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования по оперативно-тактическим комплексам — «Искандер» и «Точка-У».

На южном направлении оккупанты применили ракеты «ОНИКС» оперативно-тактического комплекса «Бастион».

Отмечается, что ракеты Х-22, Оникс, Искандер — чрезвычайно сложные цели для комплексов противовоздушной обороны, которые находятся на вооружении украинских Воздушных Сил из-за сверхскорости.

— Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО», — отметили в командовании.

Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что ракетные удары с территории Беларуси — это масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания белорусских сил в войну против Украины.