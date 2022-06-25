Ракетные удары с территории Беларуси — это масштабная провокация РФ с целью дальнейшего втягивания белорусских сил в войну против Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что в ночь на 25 июня по территории Украины был нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. В частности, российские бомбардировщики «работали» непосредственно с территории Беларуси. Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска — район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50−60 километрах от государственной границы Украины.

Бомбардировщики взлетали из аэропорта Шайковка Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт Шайковка. Удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям (известно также о российских ракетных ударах по Житомирской, Черниговской и Львовской областях).

— Это первый случай нанесения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника, — заявили в украинской разведке.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 25 июня российские войска нанесли удары по Николаеву ракетами типа «Оникс», вероятно, из оккупированного Крыма.