Сегодня утром, 25 июня российские войска нанесли удары по Николаеву ракетами типа «Оникс», вероятно, из оккупированного Крыма.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

— Юг вместе со всей Украиной находился под давлением воздушных тревог. Также и по Николаеву с утра был нанесен массированный ракетный удар. Сейчас масштабы разрушения и наличие пострадавших уточняется, но мы уже знаем, что атакована портовая инфраструктура, жилые районы и зоны отдыха мирных горожан, — заявила Наталья Гуменюк.

Как сообщалось, сегодня ночью, 25 июня, с территории Беларуси был нанесен массированный ракетный удар по Украине. Предварительно известно о выпуске 40 ракет.