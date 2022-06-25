В результате ракетных ударов по Николаеву сегодня утром, 25 июня, пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и учебное заведение — в нем взрывом выбило стекла.

Об этом сообщили в военной комендатуре обороны Николаева.

Отмечается, часть ракет упала в окрестностях города. Общий материальный ущерб уточняется.

Как сообщалось, сегодня утром, 25 июня российские войска нанесли удары по Николаеву ракетами типа «Оникс», вероятно, из оккупированного Крыма.