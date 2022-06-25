В Харькове в результате обстрела российскими войсками сегодня, 25 июня, повреждена ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

— В результате очередного обстрела Харькова со стороны российской федерации 25 июня 2022 года повреждения получила ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов». По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки, — говорится в сообщении.

Как сообщили в Госатоме, повреждены: северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки; вентиляционные каналы системы специальной вентиляции; вентиляционная трубу основного здания установки; система охлаждения клистронной галереи ускорителя; корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания; обшивка основного здания установки.

Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений, но этим работам препятствует постоянная опасность новых обстрелов.

В настоящее время ЯПУ «Источник нейтронов» переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует состояние установки, продолжает работу по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки. Однако эта работа усложнена, а иногда и невозможна из-за опасности новых обстрелов площадки. Внешнее электроснабжение ЯПУ «Источник нейтронов» отсутствует.

В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания — в пределах нормы, отметили в Госатоме.

Как сообщалось, ночью 25 июня российские войска выпустили более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.