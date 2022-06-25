Российские оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении бывшего руководителя Станиславской территориальной громады Владимира Желуденко, а также его заместителя Сергея Смутченко.

Об этом пишут «Новости Херсона», ссылаясь на информацию жительницы Херсона.

Позже информацию подтвердил депутат Херсонского областного совета, советник главы облгосадминистрации Сергей Хлань.

— По его словам, это – далеко не первые похищения граждан Украины на территории громады. Подобные случаи здесь приобрели практически массовый характер. Чаще всего похищают мужчин, их вывозят за пределы населенных пунктов, держат в ямах, пытают, бьют. Дома похищенных селян грабят, — пишет издание.

Напомним, 10 июня из плена из плена российских оккупантов был освобожден глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко. С момента похищения он пробыл там два месяца.