Защитники Николаева «приземлили» БПЛА, который летал над областью для целеуказания российской артиллерии.

Об уничтожении беспилотника отчитались на уровне военной комендатуры Николаева.

Как сообщается, прогремевший над городом утренний взрыв стал предвестником попадания по вражескому беспилотнику.

— Утром, 26 июня, воинами воздушного командования «Юг» был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат наводящего оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области, — говорится в уведомлении.

Напомним, непродолжительное время назад над Николаевом уже сбивали вражеский беспилотник «Орлан-10».



