Бывшую главу Белозерской громады Антонину Чередняк и депутата Владимира Посунька, взятых в заложники оккупатов, получилось достать на свободу.

Об этом информирует херсонское издание «МОСТ».

Политиков отпустили через два дня после их пленения. В пятницу, 24 июня, мужчину и женщину схватили в Белозерке. Им связали глаза и увезли в неизвестное направление.

Сама Антонина Чередняк с 2021 года не является сельским головой Белозерки.

Напомним, оккупанты в Херсонской области похитили экс-главу Станиславской громады.