Российская армия продолжает наносить авиаудары по Лисичанску Луганской области. В частности, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, после захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганской области – Лисичанска.

— Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы. Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, есть попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы найдено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы, – рассказал глава ОВА.

В частности, после отвода подразделений ВСУ враг закрепился в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском.

— Напоследок россияне осуществили обстрел «Азота» и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск, – подчеркнул Сергей Гайдай.

Также потерпели разрушения от российского нашествия Волчоярка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаровка.

Напомним, что российские войска сосредоточили основные усилия на попытках окружения подразделений ВСУ в районе Лисичанска Луганской области. В Славянском направлении враг штурмовал два направления. Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и мирные населенные пункты на большинстве участков вдоль линии фронта.