Бойцы николаевской 79-й бригады ДШВ уничтожили самый современный российский штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Об этом сообщили в пресс-службе 79-ки.
На каком направлении зафиксировали сбитую цель не сообщается. Однако дорогостоящую авиацию уничтожили еще из советского ПЗРК.
— Грозная новейшая техника оккупантов была навсегда приземлена из «Иглы», — говорится в неформальном отчете.
Бойцы николаевской 79-й бригады ДШВ уничтожили самый современный российский штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Об этом сообщили в пресс-службе 79-ки.
На каком направлении зафиксировали сбитую цель не сообщается. Однако дорогостоящую авиацию уничтожили еще из советского ПЗРК.
— Грозная новейшая техника оккупантов была навсегда приземлена из «Иглы», — говорится в неформальном отчете.