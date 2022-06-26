Бойцы николаевской 79-й бригады ДШВ уничтожили самый современный российский штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Об этом сообщили в пресс-службе 79-ки.

На каком направлении зафиксировали сбитую цель не сообщается. Однако дорогостоящую авиацию уничтожили еще из советского ПЗРК.

— Грозная новейшая техника оккупантов была навсегда приземлена из «Иглы», — говорится в неформальном отчете.



