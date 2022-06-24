Украинские силы сообщили о захвате пилот российского штурмовика Су-25 FROGFOOT, сбитого 17 июня. Пилот признался, что он бывший майор ВВС России, который устроился на работу в качестве наемника ЧВК «Вагнера» и совершил несколько боевых вылетов во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

«Использование отставных сотрудников, которые сейчас работают по контракту с «Вагнером», для выполнения задач непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажей», — отмечается в сообщении.

Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь, считают в британской разведке.

Сообщается, что во время выполнения задач российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.

«Это, вероятно, указывает на то, что самолеты «Вагнера» являются более старыми моделями Су-25 и что ВВС России не предоставляют «Вагнеру» современное оборудование авионики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Рязани потерпел крушение российский транспортный самолет для военных целей ИЛ-76. Из девяти находившихся в нем человек трое погибли.