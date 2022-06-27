Рано утром, 27 июня, оккупанты ракетами уничтожили детский сад и дом в Широковской громаде. Пострадали и жилые дома в поселке Березнеговатое.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Отмечается, что удар по Широковской громаде был нанесен сегодня около 04:30. Кроме детского сада разрушен один жилой дом, также оккупанты попали и по детской площадке. Потерпевших нет. Кроме того, около 04:00 взрывы были слышны и в поселке Березнеговатое. В результате повреждены жилые дома, информация о пострадавших уточняется.

Обстрелы Широковской громады были и днем, 26 июня. Пострадали сельскохозяйственные угодья, повреждены два жилых дома. Потерпевших нет.

Ранее мэр Николаева Алексендр Сенкевич отметил, что участившиеся в последнее время ракетные удары РФ по Николаеву служат единственной задаче — убить и покалечить как можно больше горожан.