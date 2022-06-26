Участившиеся в последнее время ракетные удары РФ по Николаеву служат единственной задаче — убить и покалечить как можно больше горожан.

Об этом рассказал николаевский мэр в интервью Onet.

Городской глава подчеркнул, что невозможно предсказать, когда оккупанты вновь выпустят ракету по Николаеву.

— Я сказал людям покинуть город, потому что они могут погибнуть из-за бомбежки, — отметил Александр Сенкевич.

По его словам, россияне уже давно полюбили террористическую тактику обстрелов жилых кварталов и теперь пытаются задеть, ранить и убить как можно большое число гражданских лиц в Николаеве.

— С 24 февраля почти каждый день идут обстрелы. Большинство из них — это поджоги запрещенными кассетными бомбами, основной целью которых являются люди. Они не разрушают здания, как упавшие ракеты, а убивают людей, — акцентировал мэр.

Как сообщалось, 25 июня российские войска нанесли удары по Николаеву ракетами типа «Оникс», вероятно, из оккупированного Крыма.