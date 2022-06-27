Российские оккупанты занимают жилье жителей Северодонецка, которые эвакуировались из города.

Об этом сообщил на брифинге глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

— Оккупанты сейчас занимают свободное жилье, жилье северодончан, покинувших город. Размещают там солдат и офицеров. Хозяйствуют, как им вздумается, — отметил он.

По словам главы ВГА, там Россия пытается установить оккупационную власть.

— Назначают то одного коменданта, то другого. Пытаются создать некий актив города, — добавил он.

Александр Стрюк также уточнил, что на данный момент в захваченном городе остаются 7−8 тысяч жителей. Гуманитарная ситуация в Северодонецке критическая.

— Что касается питьевой воды, продовольственных вопросов, то они достаточно критичны, ведь подвоз гуманитарной помощи в город систематически не происходит. Пропагандисты, правда, показали раздачу наборов, но это была разовая акция для телевизора. Восстанавливать инфраструктуру сейчас тоже невозможно. А все обещания оккупационных властей, которые скоро наведут порядок, это только выдавание желаемого за действительное, — резюмировал он.

Напомним, что на оккупированной части Запорожской области россияне захватывают пустые квартиры и даже прибегают ради этого к угрозам расправой.