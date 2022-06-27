Украинские военные продолжают понемногу оттеснять российских оккупантов на юге.

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНИАН.

— Мы продолжаем ведение боевых действий. Противник укрепляет свои отступные рубежи, уже обустраивает не только первый-третий, а еще и запасные рубежи, потому что мы его понемногу оттесняем. Но периодически они пытаются восстановить свое положение и проводить небольшие вылазки и атаки, чтобы подвинуть нас с высвобожденных уже территорий, — отметила Наталья Гуменюк.

По словам Натальи Гуменюк, также враг продолжает использовать тактику авиационных и ракетных ударов в глубокий тыл.

— Не имея успеха в продвижении по суше, они пытаются давить с неба — там, где мы более уязвимы, — добавила начальник пресс-центра.

Как сообщалось, в течение минувших суток украинские защитники ликвидировали почти 40 российских военных и три склада боеприпасов оккупантов.