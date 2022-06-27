В течение минувших суток украинские защитники ликвидировали почти 40 российских военных и три склада боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Силы обороны юга уничтожили:

39 оккупантов,

1 танк Т-72,

4 единицы другой бронированной техники

3 единицы автомобильной техники.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов на Николаевщине, 1 — на Херсонщине.

Кроме того, защитники сбили три беспилотника разведчика «Орлан-10».

Ранее сообщалось, что добровольцы-козаки, сведенные в отряд с названием «Весы правосудия», защищают Николаевскую область и готовы к деоккупации соседнего Херсона.