В течение минувших суток украинские защитники ликвидировали почти 40 российских военных и три склада боеприпасов оккупантов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Силы обороны юга уничтожили:
Также уничтожены 2 склада боеприпасов на Николаевщине, 1 — на Херсонщине.
Кроме того, защитники сбили три беспилотника разведчика «Орлан-10».
Ранее сообщалось, что добровольцы-козаки, сведенные в отряд с названием «Весы правосудия», защищают Николаевскую область и готовы к деоккупации соседнего Херсона.
В течение минувших суток украинские защитники ликвидировали почти 40 российских военных и три склада боеприпасов оккупантов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».
Силы обороны юга уничтожили:
Также уничтожены 2 склада боеприпасов на Николаевщине, 1 — на Херсонщине.
Кроме того, защитники сбили три беспилотника разведчика «Орлан-10».
Ранее сообщалось, что добровольцы-козаки, сведенные в отряд с названием «Весы правосудия», защищают Николаевскую область и готовы к деоккупации соседнего Херсона.