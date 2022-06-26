Фото: JULIAN SIMMONDS

Добровольцы-козаки, сведенные в отряд с названием «Весы правосудия», защищают Николаевскую область и готовы к деоккупации соседнего Херсона.

О нем написал The Telegraph.

Подразделение, чьи позиции находятся неподалеку от Николаева, намерена наступать, чтобы отбить у россиян Херсон. Бойцы призывают британского премьер-министра Бориса Джонсона присоединиться к освобождению Украины.

— Он отличный парень, который помог нам, когда другие не помогли, поэтому его всегда ждут в наших рядах, если он захочет. И у него отличная прическа, — заявил член отряда Эдуард Леонов.

Защитник добавляет, что дух степей и козацкой непокоренности сейчас помогает противостоять превосходящей мощи российской армии.

— Козаки символизируют нашу культуру свободы, особенно в военное время. Мы — люди, которые никогда не покидают линию фронта, даже если это может быть безопаснее, — сказал современный козак.

Еще один боец из отряда, Александр Черныш объяснил, что после победы украинской нации придется меняться, чтобы построить лучшее общество.

— Нам также необходимо реформировать страну, если мы хотим сильную Украину, — акцентировал доброволец.

Напомним, доброволец из Техаса сжег российский Т-72 недалеко от Николаева.