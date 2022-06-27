Военные говорят, что высокий градус ожиданий и преждевременные сообщения о продвижении Сил обороны вредят операции по освобождению Херсонской области от оккупантов.

Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, сообщает Украинская правда.

Наталья Гуменюк напомнила, что операция по освобождению Херсонщины ведется на открытой степной местности, которая очень сложна для ведения открытых боев.

Кроме того, артиллерия, имеющаяся в распоряжении ВСУ, не так дальнобойна, как у противника. Спикер призвала снизить эмоциональный градус ожиданий и дать военным выполнить задуманное.

— К сожалению, некоторые элементы ожидания и такого очень эмоционального ожидания существенно навредили тому, как происходило наше продвижение. Поэтому именно эти слишком радостные и преждевременные сообщения — очень неуместны в такое время, когда идет военная операция. Для того чтобы нам отчитаться о каких-то существенных достижениях, нам нужно очень далеко отогнать врага, чтобы он не накрыл наши позиции. Поэтому еще и еще раз обращаюсь ко всем чиновникам, ко всем публичным личностям: не торопитесь вперед военного командования, дайте, пожалуйста, военным сделать свою работу. Никто ваши лавры не отнимет. Мы сделаем, отчитаемся, тогда, пожалуйста, — пиар, — сказала Наталья Гуменюк.

Ранее также сообщалось, что украинские военные продолжают понемногу оттеснять российских оккупантов на юге.