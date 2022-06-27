В Лисичанске, который находится на линии боев, люди, ждавшие возможности получить воды из цистерны попали под российский обстрел. Погибли 8 человек, в том числе ребенок. Еще 21 получили различные ранения.

О трагедии рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, оккупанты выпустили по скоплению гражданских лиц кассетные боеприпасы из РСЗО «Ураган».

— Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы. UPD: среди погибших — парень 2007 года рождения. Среди раненых – парень 2008 года рождения, — написал глава военной администрации Луганщины.

Напомним, российская ракета прилетела сегодня, 27 июня, в ТРЦ Кременчуга в самое людное время. Предварительно, погибли 13 человек, спасатели насчитали более 40 раненых.