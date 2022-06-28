Офис генпрокурора получил более 40 заявок о пропавших без вести посетителях ТРЦ в Кременчуге, на который пришелся удар российской ракеты.

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По последним данным, в трагедии погибли 16 человек, еще около 60 получили раличные ранения, 25 из них госпитализировали.

— При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), — написали в прокуратуре.

Напомним, российские ракеты прилетели вчера, 27 июня, в ТРЦ Кременчуга в самое людное время. Россияне ударили Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22 в Курской области.