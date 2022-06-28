На Николаевщине и Херсонщине украинские летчики пять раз атаковали расположение живой силы и техники россиян.

Об этом говорится на уровне Оперативного командования «Юг».

Удары были нанесены в Снегиревском, Криворожском и Бериславском районах. Итоги выясняет разведка.

— Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач "отминусовано" 18 рашистов, танк Т-72, самоходную гаубицу "Акация", автомобильную технику и полевой склад боеприпасов в Херсонском районе, — сказано в сводке.

В свою очередь, россияне пытались выбить украинские силы из освобожденного Потемкино на севере Херсонской области с применением авиации.

— Наши подразделения не уступили, — доложили в штабе.

Напомним, военные, которые готовятся отбивать Херсон, довольны охватом местной партизанщины.