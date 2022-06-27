Фото: Guillaume Binet/The Wall Street Journal

В украинских подразделениях, участвующих в освобождении Херсонской области, очень рады, насколько хорошо южные партизаны бьют по коллаборантам и линиям снабжения врага.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

За прошлую неделю в Херсоне и соседних оккупированных населенных пунктах постоянно гремели взрывы, направленные против изменников и предателей, пошедших на сотрудничество с русскими. Во время одной из таких операций был удачно ликвидирован коллаборант Дмитрий Савлученко.

Другой задачей сил южного соротивления является наведение украинской артиллерии на склады и позиции россиян, что нередко заканчивается большим успехом. Примером последнего служит Новая Каховка, где в середине июня был уничтожен крупный центр снабжения оккупантов.

Один из комбатов 63-й бригады, которая воюет на южном фронте, на анонимных условиях сообщил журналистам, что в армии ценят самоотверженность херсонских партизан.

— Наши ребята и партизаны очень хорошо выполняют свою работу и очень помогают нам в тылу врага, — сказал майор по имени Назар.

Затем офицер добавил, что вскоре ВСУ вернут стране то, что ей принадлежит на законных основаниях.

— Я уверен, что украинские вооруженные силы очень скоро поднимут украинский флаг над Херсоном, как над Симферополем, Севастополем, — акцентировал военнослужащий.

Напомним, только вчера в оккупированной Каховке Херсонской области взорвали авто коллаборантки Ирины Махневой.