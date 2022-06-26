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26 июня идут 123-е сутки противостояния украинцев масштабному вооружению вторжению Российской Федерации.

По данным Оперативного командования «Юг», оккупанты продолжают оборонятся, новых ударных группировок не создают, пытаются истощить украинские войска ракетно-артиллерийскими и минометными обстрелами.

В течение суток россияне в 1,5 раза увеличили плотность обстрелов. Кроме того, по украинским позициям враг нанес 4 авиационных удара, а против авиации – применил управляемую ракету «воздух-воздух».

В ответ украинская авиация 5 раз ударила по скоплению оккупантов и техники, по командным и опорным пунктам российских подразделений. Результаты ударов доразведываются.

Потери россиян за сутки составили 2️4 оккупанта, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены также 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.

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Американский Конгресс подготовил двухпартийную резолюцию, которая признает российские военные преступления в Украине геноцидом.

В проекте резолюции утверждается, что неизбирательные убийства мирных украинцев, удары по роддомам и больницам, а также депортация сотен тысяч человек в Россию соответствуют критериям геноцида, изложенным в соответствующей Конвенции ООН, сообщает Foreign Policy.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы, однако является сигналом осуждения действий России и свидетельствует об усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели направились на место. Из двух домов эвакуируют жильцов.

Всего в столице прогремели минимум четыре взрыва. Киевляне сообщают о перебоях с водоснабжением.