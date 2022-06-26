Одна из российских ракет, выпущенных утром войсками РФ по Киеву, попала в детский сад в Шевченковском районе на улице Половецкой.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко, пишет «Новое время».

Он подчеркнул, что на месте, где была детская площадка, теперь воронка диаметром в семь метров.

— Это очень серьезный военный объект: детская площадка… На месте удара — огромная воронка, — пишет советник главы МВД.

Поскольку удар произошел в 6 утра в воскресенье, площадка пустовала. В другой день на ней играли бы десятки украинских детей, добавил Антон Геращенко.

Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремело несколько взрывов.