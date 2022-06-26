Три фуры от нидерландской сельскохозяйственной компании Agrarisch Handelsonderneming Wielink отправились на юг Украины с гуманитарным грузом.

Об этом пишет BoerenBusiness.

Глава компании Герьян Велинк сам сел за руль одного из грузовиков, чтобы помочь украинцам. Сам он ездит в Украину с гуманитарной помощью не первый раз. Предыдущие поездки были в в западную и центральную Украину. Третий раз он поехал на юг в сторону Одессы и Николаева.

Машины загрузили картофелем, морковью, луком, свеклой, капустой, рисом, макаронами, яйцами и водой.

— Мы не остановились на границе с Польшей, а продолжили движение к побережью Украины, — сообщил голландский аграрий.

По его словам, такая операция требует невероятного объема подготовки.

— Вы въезжаете в зону боевых действий и должны продумать весь маршрут. Например, в Украине вам нужно руководство по многим дорогам, чтобы вам разрешили продолжить движение, вы должны знать, с какой стороны города вы можете въехать, — поделился деталями Герьян Велинк.

На обратном пути фуры загрузят товаром украинских фермеров, после чего продадут в Европе.

Напомним, фонды «Help for Ukraine» и «Вільна країна» предоставили Николаевской области гуманитарную помощь.