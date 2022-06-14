Благотворительные фонды «Help for Ukraine» и «Вільна країна» предоставили Николаевской области гуманитарную помощь. Волонтеры фондов работают по всей Украине и сосредоточили свои усилия на медицинской помощи населению, в частности детям и пожилым людям.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Отмечается, что медицинские средства, медикаменты, а также детское питание, которые были привезены в Николаевскую область, поступят в медицинские учреждения области в ближайшее время.

— Николаевская областная военная администрация выражает благодарность фондам, которые помогают жителям области и надеются на дальнейшее сотрудничество ради общей победы, — подчеркнули в областной администрации.

Напомним, что Николаевская область получила гуманитарную помощь от Посольства Украины в Италии.

Также Николаев получит от имени Варшавы автобусы с продовольствием и средствами гигиены.