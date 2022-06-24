В Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко, он погиб на месте.

Эту информацию изданию МОСТ подтвердил источник среди украинских правоохранителей.

Дмитрий Савлученко был так называемым начальником «Департамента семьи, молодежи и спорта Херсонской военно-гражданской администрации».

Взрыв раздался утром 24 июня возле одной из «хрущевок» в микрорайоне ХБК (Херсонский хлопчатобумажный комбинат, — прим.) в тот момент, когда Дмитрий Савлученко садился в машину. Он погиб на месте, а вместе с ним и его охранники.

Отмечается, что Дмитрий Савлученко был известным херсонским пророссийским активистом. В 2013 году был одним из основателей движения «Оккупай-педофиляй» в Херсоне. Основал ОО «Новая русь». После Майдана у него был конфликт с местными патриотическими организациями и бывшим другом Андреем Наливайко. После очередной потасовки в здании Суворовского райсовета в 2014 году, выехал в Москву, где жил несколько лет.

В 2016 году вернулся в Херсон, где работал в Сбербанке и участвовал в пророссийских мероприятиях. Также он был корреспондентом телеканала «Наш» и активистом партии Евгения Мураева. В 2020 году работал в предвыборном штабе Владимира Сальда и баллотировался от Блока Владимира Сальдо в Днепровский райсовет.

Напомним, что коллаборант и внештатный агент ФСБ (согласно взломанным перепискам) Кирилл Стремоусов получил обвинение в государственной измене за работу на оккупантов в Херсоне.