Экс-омбудсмен Людмила Денисова, комментируя обвинения в свой адрес о том, что она распространяла «недостоверную информацию» о фактах сексуальных преступлений российских военных, заявила, что факты этих преступлений подтверждаются «разными органами».

Об этом она сказала в интервью Харьковской правозащитной группе, опубликованном в Facebook организации.

По словам Людмилы Денисовой, следственные действия проводят именно правоохранители, поэтому если человек не хочет обращаться к ним, то нельзя передать его данные в правоохранительные органы.

— Это (человека, — прим.) решение, — сказала Людмила Денисова.

Бывшая омбудсменка отреагировала на работу своей дочери на «горячей линии», которая занималась фиксацией звонков от украинцев, пострадавших от сексуальных преступлений солдат страны-агрессора.

— ЮНИСЕФ по нашей просьбе организовал такую «горячую линию» после того, как начали освобождаться города в Киевской области и граждане стали звонить именно на «горячую линию» Уполномоченного касательно необходимости оказания им психологической помощи. Поэтому такая линия была введена ЮНИСЕФ, — сказала Людмила Денисова.

По ее словам, «это проект ЮНИСЕФ».

— Они, как мне стало известно, через общественную организацию подписали контракты с этими психологами, которые работали на той «горячей линии». Среди них была моя дочь. Также она и до этого работала с ЮНИСЕФ, — сказала Людмила Денисова.

Напомним, «Украинская правда» со ссылкой на анонимные источники сообщила, что бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не предоставила достаточных доказательств некоторых случаев изнасилования детей российскими оккупантами.

В материале издания сказано, что в конце марта Денисова при поддержке ЮНИСЕФ решила запустить дополнительную горячую линию, объяснив это необходимостью разгрузить работавшую круглосуточно линию Офиса омбудсмена и «отдать более сложные случаи профессионалам». Работу горячей линии возглавила психологиня Александра Квитко, дочь тогдашнего омбудсмена.