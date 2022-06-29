Из-за боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ.
Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».
— В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ, — говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня ВСУ получили приказ отойти от Северодонецка. Из-за постоянных обстрелов инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.
Из-за боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ.
Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».
— В результате боевых действий на Луганщине практически полностью разрушена Северодонецкая ТЭЦ, — говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня ВСУ получили приказ отойти от Северодонецка. Из-за постоянных обстрелов инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.