Российские военные продолжают бить по городам и селам Криворожского района (Днепропетровская область). В результате обстрела был разрушен склад с 40 тоннами зерна.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, на утро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину, а в большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения.

— В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали, — отметил Валентин Резниченко.

Он добавил, что в других районах области на эту минуту спокойно.