Российские военные продолжают бить по городам и селам Криворожского района (Днепропетровская область). В результате обстрела был разрушен склад с 40 тоннами зерна.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, на утро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину, а в большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения.
— В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали, — отметил Валентин Резниченко.
Он добавил, что в других районах области на эту минуту спокойно.
Напомним, что утром 29 июня в 06:25 российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. Разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж. По последним данным, 4 человека погибли, еще 5 ранены.
Российские военные продолжают бить по городам и селам Криворожского района (Днепропетровская область). В результате обстрела был разрушен склад с 40 тоннами зерна.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, на утро несколько раз из разного оружия обстрелял Зеленодольскую общину, а в большой Костромке удар пришелся по центру села. Есть разрушения.
— В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожил склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар. Предварительно, люди не пострадали, — отметил Валентин Резниченко.
Он добавил, что в других районах области на эту минуту спокойно.
Напомним, что утром 29 июня в 06:25 российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. Разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж. По последним данным, 4 человека погибли, еще 5 ранены.