От якобы имени главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима начались звонки предпринимателям с просьбами о материальной помощи.

Сам Виталий Ким в своем видеообращении предупредил, что это мошенники.

— У нас все есть. Я ни у кого ничего не прошу. Мы стараемся, есть предприятия, которые помогают добровольно, и мы справляемся. Я не могу никому звонить или от меня кто-то звонить, — отметил он.

Номер, с которого поступают звонки, как оказалось, зарегистрирован в Днепре.

Напомним, киберполиция предостерегает украинцев от мошенничества с выплатами денежной помощи во время военного положения. Злоумышленники с помощью фишинга выманивают деньги у граждан под видом предоставления государственных выплат. Ежедневно в киберполицию поступает более десяти обращений на этот счет.