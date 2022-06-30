СБУ арестовало корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, которое было связано с российским миллиардером.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Согласно данным источников издания «РБК-Украина», речь идет о туристическом агентстве TUI. Конечным бенефициаром турагентства был российским миллиардер Алексей Мордашов, которого ещё называют «железным мальчиком». Также он является приближенным к верхушке России.
— Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий, — пишет пресс-служба СБУ.
Отмечается, что еще в 2016 году миллиардер получил от главы Кремля Владимира Путина знак отличия «За благодеяние».
Напомним, Национальная полиция Украины заблокировала вывод имущества около 7 тысячам компаний, которые так или иначе связаны с Россией.
СБУ арестовало корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств, которое было связано с российским миллиардером.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Согласно данным источников издания «РБК-Украина», речь идет о туристическом агентстве TUI. Конечным бенефициаром турагентства был российским миллиардер Алексей Мордашов, которого ещё называют «железным мальчиком». Также он является приближенным к верхушке России.
— Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций нескольких предприятий, — пишет пресс-служба СБУ.
Отмечается, что еще в 2016 году миллиардер получил от главы Кремля Владимира Путина знак отличия «За благодеяние».
Напомним, Национальная полиция Украины заблокировала вывод имущества около 7 тысячам компаний, которые так или иначе связаны с Россией.