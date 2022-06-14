Национальная полиция Украины заблокировала вывод имущества около 7 тысячам компаний, которые так или иначе связаны с Россией.

Такое заявление сделал первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

По словам помощникак Дениса Монастырского, Нацполиция активно себя проявила на экономическом фронте.

— В частности, Департамент стратегических расследований, противодействия экономическим преступлениям и финансированию терроризма со стороны РФ и не дает легализовывать структуры, связанные с Россией или Беларусью, — конкретезировал правоохранитель.

В частности, украинская полиция взяла под контроль активы около 7 тысяч резидентов, имевших хозяйственные отношения с Россией либо Беларусью, чем спасла более 200 миллиардов гривен.

— В рамках этой масштабной работы наложен арест на активы на общую сумму около 21 млрд гривен. Мы нанесли привентивный удар по российским олигархам, наложив арест на ценные бумаги их банковских учреждений на общую сумму 12 млрд. гривен, — объяснил Евгений Енин.

Ранее сообщалось, Рада одобрила законопроект о национализации имущества россиян и коллаборантов.