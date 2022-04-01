1 апреля депутаты Верховной Рады одобрили законопроект, уточняющий, что у россиян и коллаборантов могут изымать имущество в пользу государства.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Согласно документу, под национализацию могут попасть резиденты россии (кроме юридических лиц) — как граждане рф, так и другие люди, имеющие тесную связь с россией. Связью может считаться проживание или основная деятельность в рф.

К резидентам также приравниваются физические или юридические лица, публично отрицающие или поддерживающие вооруженную агрессию россии против Украины. А еще — люди, устанавливающие или утверждающие временную оккупацию части территории Украины, и люди, не прекратившие экономическую деятельность в рф во время действия в Украине военного положения.

Этот законопроект дополняет закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов», который был одобрен в начале марта. Согласно ему, национализировать имущество можно по мотивам общественной необходимости без какой-либо компенсации. Решение о принудительном изъятии имущества принимает СНБО, а утверждает президент.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.