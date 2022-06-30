По состоянию на 13:00 30 июня спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенной пятиэтажного дома в Николаеве, куда вчера попала ракета оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

— Продолжается разбор конструкций на первом этаже и в подвальном помещении, — сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что на месте работают личный состав аварийно-спасательного отряда специального назначения и мобильная группа ГСЧС, сотрудники 10 взвода Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины, задействована тяжелая инженерная техника.

Как сообщалось, на утро четверга, 30 июня, вследствие ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибло уже шесть человек, еще шесть жителей пострадали.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что от ударной волны и обломков повреждено 7 жилых многоэтажек. В основном в домах вылетели окна и разрушились балконы.

Напомним, что утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.