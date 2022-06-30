Сегодня днем, 30 июня, во время поисковых работ на месте разрушенной пятиэтажки в Николаеве спасатели нашли тело погибшей женщины.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара российских оккупантов возросло до 7, ранения получили 6 человек.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что спасатели нашли под завалами дома тело 21-летней девушки.

Как сообщалось, спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушенной пятиэтажного дома в Николаеве, куда вчера попала ракета оккупантов.

Напомним, что утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.