Спасатели при разборе завалов в ТЦ «Амстор» обнаружили еще пять фрагментов тел.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

— По состоянию на 15:20, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ «Амстор», дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с начала работ было обнаружено 22 фрагмента тел.

Как сообщалось, сегодня днем, 30 июня, во время поисковых работ на месте разрушенной пятиэтажки в Николаеве спасатели нашли тело погибшей женщины.