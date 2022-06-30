Украинские защитники не планируют отступление от Лисичанска, который штурмуют российские войска.

Об этом во время брифинга сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет Новое время.

— Наши военнослужащие готовы к любому развитию ситуации. На данное время в планах подразделений, которые выполняют задания по обороне населенного пункта Лисичанск, нет отступления. Они выполняют задание по обороне населенного пункта, — сказал Алексей Громов.

Громов добавил, что оккупанты продолжают штурм населенного пункта с разных направлений. В данный момент, по его словам, бои продолжаются, а у противника нет успеха на этом направлении.

Он также подчеркнул, что оккупанты не будут оставлять попыток захватить Лисичанск.

Ранее сообщалось, что оккупанты бросили на Лисичанск две батальонные тактические группы, чтобы захватить город.