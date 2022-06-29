Оккупанты бросили на Лисичанск две батальонные тактические группы, чтобы захватить город.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
—Только на Лисичанск россияне бросили две батальонно-тактические группы тяжелой техники. орки имеют численное преимущество и в личном составе, и в технике, однако в мастерстве ведения боя – наши защитники выигрывают. Трасса «Лисичанск - Бахмут» не оцеплена, — отметил он.
Сергей Гайдай добавил, что продолжаются бои по всем населенным пунктам Лисичанской громады, россияне пытаются прорвать оборону, но им это не удается, поэтому они берутся за тотальное уничтожение.
— Обстрелы продолжаются постоянно, разрушения катастрофические, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь.
Оккупанты бросили на Лисичанск две батальонные тактические группы, чтобы захватить город.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
—Только на Лисичанск россияне бросили две батальонно-тактические группы тяжелой техники. орки имеют численное преимущество и в личном составе, и в технике, однако в мастерстве ведения боя – наши защитники выигрывают. Трасса «Лисичанск - Бахмут» не оцеплена, — отметил он.
Сергей Гайдай добавил, что продолжаются бои по всем населенным пунктам Лисичанской громады, россияне пытаются прорвать оборону, но им это не удается, поэтому они берутся за тотальное уничтожение.
— Обстрелы продолжаются постоянно, разрушения катастрофические, — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь.