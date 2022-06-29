Оккупанты бросили на Лисичанск две батальонные тактические группы, чтобы захватить город.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

—Только на Лисичанск россияне бросили две батальонно-тактические группы тяжелой техники. орки имеют численное преимущество и в личном составе, и в технике, однако в мастерстве ведения боя – наши защитники выигрывают. Трасса «Лисичанск - Бахмут» не оцеплена, — отметил он.

Сергей Гайдай добавил, что продолжаются бои по всем населенным пунктам Лисичанской громады, россияне пытаются прорвать оборону, но им это не удается, поэтому они берутся за тотальное уничтожение.

— Обстрелы продолжаются постоянно, разрушения катастрофические, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь.