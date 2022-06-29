Украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и который, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления.

Киев может продолжать этот подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

Россиянам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку россияне разрушили три основных моста.

Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в штурме Лисичанска.

Уточняется, что местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.

Ранее сообщалось, что Украина отвела войска от Северодонецка.