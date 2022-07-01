Назначенный Россией заместитель главы оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов записал обращение к херсонцам, в котором признал, что цены в регионе космически завышены и попросил их потерпеть.

Видеоролик он опубликовал в своей Telegram-канале.

Свое обращение коллаборант начал с рассуждения о страхах.

— Страхах, которые, как миф нереальности, развеиваются все больше и больше и каждый день. Потому что именно страх вершит некоторые страшные вещи, которые с помощью нацистской верхушки украинской власти продолжают культивировать на территориях освобожденных областей, — сказал он.

После этого он попытался объяснить, почему в Херсонской области такие высокие цены, но удалось это ему плохо.

— По ценам в магазинах скажу вам откровенно, да, действительно, мы признаем тот факт, что цены в магазинах заоблачные и космические. Для того, чтобы с этим бороться и как-то менять, мы не можем нарушать экономический баланс, который сегодня малым количеством, людьми, которые считают себя коммерсантами, которые посчитали, что могут наживаться, но делая это исключительно по своей доброй воли, создают условия, в которых жители Херсона и Херсонской области не могут покупать по таким ценам товары, — отметил Кирилл Стремоусов.

Он заявил, что оккупационные главари уже «готовят большое количество товаров и стабилизацию цен», а также назвал главным достижением то, что жители Херсонщины «находятся под их защитой».

— Напомню, у вас есть жилье, вам ничего сегодня не угрожает, вы находитесь под защитой — это главное достижение сегодняшнего дня. По ценам — подождите, потерпите, ребята, мы все сделаем, — отметил он.

Кирилл Стремоусов также попросил не критиковать его из-за гуманитарного кризиса, поскольку в его «сферу ответственности входит только информационная политика».

— Я и так по возможности помогаю всем вам. Поэтому переставайте критиковать, переставайте рассказывать, что мы здесь гребем миллионы. Мы сами не видим этих средств и каждый день под угрозами нацистов, фашистов, пытаемся стабилизировать ситуацию в Херсонской области. И скажу вам откровенно — было очень много сделано, — добавил коллаборант.

Также Кирилл Стремоусов не удержался и упомянул ЛГБТ-движение, почему-то назвав его неонацистской организацией, которая принуждает людей вступать в свои ряды, и «возвращение» к духовным скрепам.

— Уходим от страхов и переходим в нормальное состояние любви, семьи и традиционной культуры. Это не наше дело — быть в прайдах ЛГБТ-сообществ и прочих неонацистских организациях, которые практически насильно заставляют вас быть теми, кем вы на самом деле не есть, — сказал он.

Коллаборант завершил своей обращение очередным претенциозным изречением.

— И помните, сегодня борьба, которую мы ведем сами с собой — она обречена, потому что организм, который ведет борьбу сам с собой, обречен на самоуничтожение. Подумайте об этом и помните, что все будет хорошо, — резюмировал он.

Ранее Кирилл Стремоусов заявил, что в области началась подготовка к «референдуму» по присоединению к РФ.