Российские оккупанты сегодня утром, 1 июля, ударили по Николаеву 12-ю ракетами. Часть из них сбила ПВО. Обошлось без жертв.

Об этом в видеобращении рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Сегодня целый дивизион ракет прилетел — 12 штук. Нет жертв. Нас Святой Николай бережет. Часть сбила ПВО. В общем — нормально. Спасибо Святому Николаю, — сказал Виталий Ким.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли бригаду «Николаевоблэнерго» — двое сотрудников получили легкие ранения, была повреждена техника.