Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал подробности сегодняшней ракетной атаки на город. По его словам, повреждения получили частные предприятия.
Об этом он сообщил в Telegram.
— Оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения, — сообщил Александр Сенкевич.
Кроме того, за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район Николаева, в результате чего были повреждены18 частных домов (выбиты окна и разбита крыша).
— Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы жилого дома, куда 29 июня попала ракета. Пока они помогают людям забрать личные вещи из тех квартир, в которые есть доступ, — добавил Александр Сенкевич.
Как сообщалось, российские оккупанты сегодня утром, 1 июля, ударили по Николаеву 12-ю ракетами. Часть из них сбила ПВО. Обошлось без жертв.
Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал подробности сегодняшней ракетной атаки на город. По его словам, повреждения получили частные предприятия.
Об этом он сообщил в Telegram.
— Оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения, — сообщил Александр Сенкевич.
Кроме того, за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район Николаева, в результате чего были повреждены18 частных домов (выбиты окна и разбита крыша).
— Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы жилого дома, куда 29 июня попала ракета. Пока они помогают людям забрать личные вещи из тех квартир, в которые есть доступ, — добавил Александр Сенкевич.
Как сообщалось, российские оккупанты сегодня утром, 1 июля, ударили по Николаеву 12-ю ракетами. Часть из них сбила ПВО. Обошлось без жертв.