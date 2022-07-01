Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал подробности сегодняшней ракетной атаки на город. По его словам, повреждения получили частные предприятия.

Об этом он сообщил в Telegram.

— Оккупанты попали в частные предприятия. Одно из них получило серьезные разрушения, другие имеют незначительные повреждения, — сообщил Александр Сенкевич.

Кроме того, за прошедшие сутки, 30 июня, российские войска обстреляли из РСЗО удаленный район Николаева, в результате чего были повреждены18 частных домов (выбиты окна и разбита крыша).

— Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы жилого дома, куда 29 июня попала ракета. Пока они помогают людям забрать личные вещи из тех квартир, в которые есть доступ, — добавил Александр Сенкевич.

Как сообщалось, российские оккупанты сегодня утром, 1 июля, ударили по Николаеву 12-ю ракетами. Часть из них сбила ПВО. Обошлось без жертв.