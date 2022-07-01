В результате ночного ракетного удара по Белгород-Днестровскому району Одесской области погибли 20 человек. Спасатели продолжают спасательно-розыскную операцию.

В сообщении ГСЧС сказано, что 16 человек погибли в результате попадания ракеты в жилой дом, еще 4 человека (в том числе один ребенок) — в базу отдыха.

Также пострадали 38 человек: 37 — из жилого дома (в том числе 6 детей) и один человек с базы отдыха. Пострадавших госпитализировали в больницу. Спасатели помогли выбраться 8 людям, трое из них — дети. В настоящее время работа ГСЧС продолжается. На месте происшествия работают психологи.

Власть объявила, что 2 июня по всей области будет день траура по погибшим.

Завтра на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов госвласти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций, сообщил Одесский горсовет.

Как сообщалось, в ночь на 1 июля одна из российских ракет, выпущенных с самолета, ударила в жилой дом в Одесской области. Другая ракета прилетела по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе.