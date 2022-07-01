Служба безопасности задержала «расконсервированную» российскими спецслужбами группу агентов, которая вела разведку позиций ВСУ вокруг Киева, определяла геолокацию стратегических объектов, а также пыталась продвигать российскую пропаганду.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— В результате оперативных действий задержаны 4 российских агента. Они разведывали позиции ВСУ, геолокации стратегических объектов, а также призвали украинцев поддержать оккупантов, — сказано в сообщении.

Деятельность группы агентов направляли сотрудники ГРУ и сепаратисты так называемой «ЛНР».

Диверсанты действовали с начала российской агрессии. Среди участников группы было четкое распределение сфер ответственности за выполнение задач.

В частности, два агента разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры, собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителей.

Еще один агент, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за пропаганду, распространял месседжи относительно поддержки оккупантов. Для «разгона» пропагандистского контента администрировал специализированные интернет-платформы, привлекая к «работе» айтишника из Гостомеля.

Ранее Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), которая должна была помогать оккупантам захватывать Украину. По данным следствия, в нее, среди прочих, входил народный депутат Андрей Деркач.