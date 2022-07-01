Подступы к острову Змеиному могут быть заминированы войсками РФ.

Об этом сегодня, 1 июля, во время брифинга сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет Новое время.

— Ситуация на этом направлении, вокруг острова остается еще напряженной, поскольку враг мог заминировать подступы к острову, — сказал Андрей Демченко.

Он добавил, что сейчас украинские силы отслеживают ситуации вокруг острова.

— Я надеюсь, что пограничники в ближайшее время или, когда это станет возможным, вернутся на этот клочок украинской земли для того, чтобы продолжить оборонять наше государство, — подчеркнул Андрей Демченко.

Спикер отметил, то после освобождения острова российских обстрелов территории Украины может стать меньше.

Ранее сообщалось, что, завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество.