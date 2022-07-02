На временно оккупированных территориях Запорожской области увеличивается количество вооруженных столкновений между оккупационными войсками.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

«Банальной причиной являются межэтнические конфликты и распределение награбленного имущества украинцев. Под влиянием алкогольного и наркотического опьянения участники конфликтов с оружием защищают награбленное. Так, вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими России, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов», — сообщили в ОВА.